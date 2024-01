Dresden - Das winterliche Wetter hat in der Nacht zu Donnerstag in Sachsen nach Angaben der Polizei nicht zu größeren Einsätzen geführt. „Es gab fast gar keine Einsätze“, sagte ein Sprecher am Morgen. Ganz ereignislos war die Nacht aber nicht: Mehrere Lastwagen seien auf der B6 bei Hochkirch (Landkreis Bautzen) an einer Gefällestrecke liegen geblieben, berichtete die Polizei Görlitz. Der Winterdienst habe die Straße aber freiräumen können, hieß es. Im Bereich Zwickau blieben nach Polizeiangaben ebenfalls mehrere Lkw liegen oder Fahrzeuge rutschten in Gräben. Menschen hätten sich dabei aber nicht verletzt.