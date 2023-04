Potsdam - Die Störungen des Internetportals der Polizei Brandenburg aufgrund eines Cyberangriffs sind behoben. Die Online-Services waren mehr als eine Woche offline, sie funktionierten am Donnerstag aber wieder. So können etwa wieder Strafanzeigen online erstattet werden. Ein Sprecher des Innenministeriums in Potsdam bestätigte am Donnerstagmittag, dass die Störungen des Internetportals behoben seien.

Die Internetwache der Polizei Brandenburg wurde dem Ministerium zufolge seit Dienstag vergangener Woche mehrfach attackiert. Es soll sich um Angriffe gehandelt haben, bei dem Server durch massenhafte Anfragen gezielt überlastet werden. Zum Schutz der Internetwache seien zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt worden, hatte ein Sprecher des Ministeriums gesagt.

Das Landeskriminalamt ermittelt wegen des Verdachts der Computersabotage. In mehreren Bundesländern hatte es in der vergangenen Woche Angriffe auf Websites öffentlicher Stellen gegeben. Die Berliner Polizei berichtete am Mittwoch, sie registriere seit zwei Tagen Masseneingänge von E-Mails bei ihrer Internetwache. Die Seiten seien weiterhin erreichbar, die Bearbeitung sei aber deutlich verzögert, hieß es.