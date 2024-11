In mehreren Wohnungen hat die Polizei in der Saalestadt Durchsuchungen durchgeführt. Kiloweise wurden Drogen sichergestellt. Ein 22-Jähriger sitzt hinter Gittern.

Halle - Bei Durchsuchungen hat die Polizei in Halle Drogen im Straßenverkaufswert von geschätzt 50.000 Euro sichergestellt. In der südlichen Innenstadt seien bei einem 22-Jährigen eine Schreckschusswaffe, Drogen und Bargeld gefunden worden, teilte die Polizei in Halle mit. In der Wohnung eines 28-Jährigen wurden 3200 Gramm Cannabis und mehrere Hundert Gramm Haschisch beschlagnahmt. Und bei einem 22-Jährigen fanden die Beamten zwei Kilogramm Amphetamin, 2300 Gramm Haschisch, 700 Gramm Kokain und 5 Kilogramm Streckmittel für Kokain. Gegen einen 22-Jährigen wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen, der wurde in ein Gefängnis gebracht.