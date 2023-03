Meiningen/Oberhof - Das Gutachten zum Hergang des tödlichen Unfalls im Eiskanal in Oberhof soll voraussichtlich in der nächsten Woche fertig werden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Ermittlungen liefen derzeit noch auf Hochtouren, hieß es weiter.

Zuvor hatte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Meiningen am Dienstag gesagt, dass die Behörde im Zusammenhang mit dem Unfall gegen zwei Verdächtige ermittelt. Diese seien an der Organisation und dem Ablauf am Unglückstag beteiligt gewesen. Ermittelt werde wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung. Inwieweit sich dieser bestätige, bliebe abzuwarten, betonte der Sprecher.

Ende Februar war ein Gästebob im Zielbereich der Rodelbahn auf einen Doppel-Schlauchring gestoßen. In den mit Luft gefüllten Gummiringen saßen ein 45 Jahre alter Mann und eine 41-jährige Frau. Der Mann starb, die Frau wurde schwer verletzt.