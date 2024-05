Wahlhausen - Der Großbrand mit Millionenschaden in einem Holzbetrieb in Wahlhausen (Landkreis Eichsfeld) ist laut Polizei nicht vorsätzlich gelegt worden. Wahrscheinlich sei, dass das Feuer am 30. April durch Funkenflug entstanden sei, teilte die Polizei am Dienstag mit. Ein Strafverdacht liege somit nicht vor.

Der Großbrand hatte vergangene Woche über Stunden die Feuerwehr in Atem gehalten. Die Flammen hatten unter anderem eine Produktionshalle erfasst. Insgesamt waren etwa 200 Helfer und 50 Fahrzeuge im Einsatz. Ein Sprecher der Thüringer Landespolizeidirektion bezifferte den beim Brand entstandenen Schaden auf mindestens eine Million Euro.