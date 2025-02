Bundespolizisten nehmen den kleinen Ausreißer in Uelzen in ihre Obhut. (Archivfoto)

Uelzen - Ungewöhnliches Ende eines Vermisstenfalls in Uelzen: Ein fünfjähriger Junge hatte sich am Wochenende auf eigene Faust von zu Hause aus auf den Weg zum Bahnhof gemacht, wie die Bundespolizei mitteilte. Während die Mutter die örtlichen Ordnungshüter alarmierte, wurde am Bahnhof eine Streife der Bundespolizei auf das unbegleitete Kind aufmerksam - und nahm den Kleinen in Obhut.

Schnell fanden die Polizisten heraus, dass der Kleine bereits vermisst wurde. Bis ihn ein Streifenwagen abholen und nach Hause bringen konnte, wurde die Wartezeit des Jungen mit Leckerei überbrückt - mit einem großen Stück Pizza auf dem Revier. Trotz des glücklichen Endes warnt Polizeisprecher Simon Gruhl: „Bahnanlagen sind kein Spielplatz! Bitte behalten Sie Ihre Kinder in der Nähe von Bahnanlagen immer im Blick.“