Die beiden Lager bleiben am Connewitzer Kreuz räumlich getrennt - ohne größere Zwischenfälle.

Polizei greift bei Vermummung auf Demo in Leipzig durch

Leipzig - Bei der propalästinensischen Demonstration am Connewitzer Kreuz in Leipzig hat die Polizei erste Maßnahmen wegen Verstößen gegen das Vermummungsverbot ergriffen. Wie eine Reporterin vor Ort mitteilte, holten mehrere Polizeibeamte einige vermummte Teilnehmer aus der „Antifa means free Palestine“-Versammlung heraus.

Kurz darauf lief der Demonstrationszug unter dem Motto „Antifa means: Free Palestine“ los und setzte sich in Richtung Innenstadt in Bewegung. Die Polizei begleitet den Aufzug mit einem Großaufgebot.

Die propalästinensische Demonstration und die proisraelisch geprägte Gegenkundgebung „All Connewitzer*innen are beautiful“ standen sich am Nachmittag weiterhin räumlich getrennt am Connewitzer Kreuz gegenüber. Beide Lager sind demnach durch Gitter voneinander getrennt, dazwischen stehen Polizei und Presse.

Die Polizei hatte zuvor von einem zunächst ruhigen Verlauf ohne größere Zwischenfälle gesprochen.