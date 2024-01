Ulm - Die Polizei hat eine Geiselnahme am Ulmer Münsterplatz am Freitagabend beendet. Der Täter wurde nach einem Schusswaffengebrauch durch die Polizei festgenommen, die Geisel blieb unverletzt, wie das Polizeipräsidium mitteilte.



Die Polizei hatte wegen eines Einsatzes am Freitagabend Teile des zentralen Münsterplatzes in Ulm gesperrt. „Das Gebiet weiträumig meiden“, schrieb das Präsidium im Kurznachrichtendienst X (früher: Twitter). Medienberichten zufolge hielt ein Unbekannter mehrere Menschen mit Waffengewalt in einem Café fest. Laut der „Südwest Presse“ sollen Schüsse gefallen sein. Ein Sprecher der Polizei sagte, für die Bevölkerung habe keine Gefahr bestande.

Der Münsterplatz liegt im Herzen der 130.000-Einwohner-Stadt an der Donau, an der Grenze zwischen Baden-Württemberg und Bayern. Wahrzeichen der Stadt ist das Ulmer Münster auf jenem Platz, an dem der Einsatzort liegt. Es hat den mit 161,53 Metern höchsten Kirchturm der Welt.