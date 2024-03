Altenburg - Nach einem Feuer in einer Lagerhalle in Altenburg geht die Polizei einer möglichen Brandstiftung nach. Unbekannte hätten sich vermutlich Zutritt zu dem Gelände der Halle verschafft und das Feuer absichtlich gelegt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Bei dem Feuer am Donnerstagabend wurde das Dach der Lagerhalle einer alten Bäckerei teilweise zerstört. Die Kriminalpolizei ermittelt.