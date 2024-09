Märkisch Linden - Der Waldbrand in Gottberg (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) ist nach Angaben der Polizei von Funken verursacht worden, die aus noch unbekannter Ursache von einem Traktor geflogen sind. Ein 68-Jähriger habe am Freitagmorgen mit dem Traktor ein Feld gemäht, das sich in der Nähe des Brandortes befand, teilte ein Polizeisprecher mit. Durch die Funken gerieten demnach erst 0,5 Hektar Feld in Brand. Das Feuer breitete sich dann auf 5 Hektar Wald aus. Der Traktor habe nicht gebrannt.

Die Einsatzkräfte waren laut einem Feuerwehrsprecher rund 13 Stunden lang mit den Löscharbeiten beschäftigt. Am Abend seien die letzten Glutnester gelöscht worden.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet in den kommenden Tagen in Brandenburg mit einer geringeren Waldbrandgefahr. Bereits am Sonntag erwarte man trotz anhaltend hoher Temperaturen nur noch an vier Messstationen die höchste Waldbrandgefahrenstufe 5, hieß es vom DWD. Das entspricht einer sehr hohen Gefahr.