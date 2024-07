Teleskopschlagstöcke, Schlagringe, ein Springmesser, Säbel und Macheten: Dies alles fand die Polizei in einer Wohnung in Meerane - unter anderem.

Polizei findet Waffen, Drogen und Fahrradteile in Wohnung

Meerane - In der Wohnung eines 39-Jährigen in Meerane im Landkreis Zwickau hat die Polizei unter anderem Schreckschusswaffen, Luftgewehre und verschiedene Drogen gefunden. Nicht für alle Waffen konnte er die notwendige Besitzkarte vorweisen - und auch Teleskopschlagstöcke, Schlagringe, ein Springmesser und ein Nunchaku hätte er nicht in der Wohnung haben dürfen, wie die Polizei mitteilte. Zudem wurden ein Säbel und Macheten gefunden.

Die Polizei hatte einen Hinweis bekommen, dass der 39-Jährige in seiner Wohnung mehrere Waffen lagern soll. Bei der Durchsuchung am Montag fanden Einsatzkräfte zudem 70 Gramm Crystal, 65 Gramm Marihuana, Ecstasy und eine geringe Menge Kokain.

Zudem wurden drei Elektrofahrräder und mehrere Fahrradteile im Wert von 15.000 Euro entdeckt. Den Angaben zufolge konnte ein Rahmen bereits einem in Niedersachsen gestohlenen E-Bike zugeordnet werden. Wie der Mann in Besitz des Rahmens kam, ist unklar. Die Ermittlungen laufen noch.