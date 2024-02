Zwickau - Die Polizei hat in einem Auto im Zwickauer Stadtteil Eckersbach sieben Kilogramm Marihuana gefunden und zwei junge Männer festgenommen. Die Beamten waren am Donnerstagabend alarmiert worden und fanden in der Max-Planck-Straße ein geparktes Auto mit blinkendem Warnlicht, wie die Polizei Zwickau am Freitag mitteilte.

Die Nutzer des Autos, die beiden Männer im Alter von 22 und 25 Jahren, kamen laut Polizei dazu. Sie wurden den Angaben zufolge durchsucht und leisteten dabei Widerstand. Im Kofferraum des Autos fanden die Polizisten demnach das Marihuana. Die Beamten durchsuchten danach in dem Zusammenhang eine Wohnung und stellten Utensilien zum Drogenhandel und Mobiltelefone sicher, hieß es.

Die beiden Männer wurden wegen illegaler Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorläufig festgenommen. Am Freitag erließ eine Richterin Haftbefehl gegen beide Tatverdächtige.