Hoyerswerda - Mehr als ein Kilogramm Marihuana hat die Polizei bei einer Verkehrskontrolle in der Tasche eines E-Scooter-Fahrers in Hoyerswerda (Landkreis Bautzen) entdeckt. Zunächst reagierte am Mittwochvormittag ein Drogentest positiv, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. In der Sporttasche des 19-Jährigen fanden die Beamten dann die Drogen in mehreren Beuteln.

Laut Polizei versuchte der Beschuldigte noch die Flucht, aber er wurde festgenommen. Seine Wohnung wurde mit der Unterstützung eines Drogenspürhundes untersucht. Drogen wurden nicht entdeckt, dafür aber Utensilien und Zubehör. Die Identität des 19-Jährigen wurde festgestellt und ihm wurde Blut abgenommen. Gegen ihn wird wegen Drogenbesitzes in nicht geringer Menge ermittelt.