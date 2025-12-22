Drogen und selbstgebaute Pyrotechnik: In einer Wohnung in Treuenbrietzen entdeckt die Polizei gefährliche Gegenstände. Sie schaltet das Jugendamt ein - in der Wohnung war auch ein Kleinkind.

Treuenbrietzen - Die Polizei hat in Potsdam-Mittelmark Drogen sowie selbstgebaute Pyrotechnik in einer Wohnung sichergestellt. Zuvor hatte eine Frau die Polizei gerufen, weil der Vater ihres Kindes vor der Tür gestanden und sie bedroht habe, wie die Polizei zu den Geschehnissen am Samstag mitteilte.

Beamte seien daraufhin zur Wohnung des Mannes in Treuenbrietzen gefahren. Dort seien zunächst nur ein Kleinkind und dessen Mutter gewesen. Kurze Zeit später sei auch der 33-Jährige gekommen.

Kind mit Betäubungsmitteln in Kontakt

Die Beamten fanden demnach in seiner Wohnung unhygienische Zustände sowie Betäubungsmittel und verschreibungspflichtige Medikamente, die teilweise in Reichweite des Kindes lagen. Ein Drogenwischtest habe angezeigt, dass das Kind mit Betäubungsmitteln in Kontakt gekommen sei.

Ein Durchsuchungsbeschluss brachte noch mehr zum Vorschein: Die Polizei stellte weitere Betäubungsmittel, gefährliche Gegenstände und selbstgebaute Pyrotechnik, darunter Kugelbomben und Bombenraketen, sicher. Das Jugendamt nahm das Kleinkind in Obhut, der Munitionsbergungsdienst kümmerte sich um den Abtransport der Pyrotechnik.

Ermittlungen gegen den Mann

Gegen den 33-Jährigen wurden Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung mit Kindeswohlgefährdung, Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und Sprengstoffgesetz sowie Bedrohung eingeleitet. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.