Magdeburg - Bei einer Kontrolle von zwei Männern am Hauptbahnhof Magdeburg haben Polizisten diverse verbotene Waffen und ein mutmaßlich gestohlenes Fahrrad sichergestellt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurden Beamte der Bundespolizei am Mittwochabend auf zwei Männer aufmerksam, da ein 20-Jähriger einen E-Roller ohne ein amtliches Kennzeichen dabei hatte. Bei der Kontrolle entdeckten die Polizisten in dem Rucksack und der Jacke des 20-Jährigen diverse verbotene Waffen, darunter zwei Messer, eine Druckluftpistole sowie Magazine und Patronen. Für die Druckluftpistole besaß der Mann demnach keinen Waffenschein. Die Waffen wurden von der Polizei sichergestellt.

Außerdem wurde bei seinem 18 Jahre alten Begleiter ein Fahrrad sichergestellt, dessen Rahmennummer mit schwarzer Farbe mutmaßlich überdeckt werden sollte. Der 20-Jährige gab laut Polizei an, das Fahrrad vor einem Jahr gekauft zu haben. Wegen des Verdachts der Hehlerei wurde das Rad beschlagnahmt.

Gegen den 20-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen Hehlerei und des illegalen Waffenbesitzes eingeleitet.