Endschütz - Das Feuer auf dem Rittergut Endschütz (Landkreis Greiz) am Samstag ist laut Ermittlern absichtlich gelegt worden. Eine Begutachtung durch die Kriminalpolizei Gera habe am Montag Brandstiftung als Ursache ergeben, teilte die Polizei mit. Das Feuer war am Samstag in einer Scheune auf dem historischen Rittergut ausgebrochen, in der sich das örtliche Heimatmuseum befand. Es griff auch auf Nebenräume und den Dachstuhl über. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von mindestens 50.000 Euro. Medienberichte, in denen von bis zu einer halbe Million Euro Schaden die Rede war, bestätigte die Polizei nicht. Bei dem Brand wurde niemand verletzt.