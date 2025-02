Erfurt - Die Polizei hat einen mutmaßlichen Dieb gefasst, der in einem Stall schlief. Die Beamten kamen dem 38-Jährigen auf die Schliche, indem sie seine Fußspuren im Schnee verfolgten.

Der Mann soll am Freitag in Erfurt aus einem Linienbus Wechselgeld gestohlen haben. Der Verdächtige flüchtete mit der Beute in Höhe von rund 40 Euro in Richtung eines Feldweges.

Seine Spuren im Schnee führten die Polizisten auf eine Weide im Erfurter Ortsteil Niedernissa. Dort entdeckten die Ermittler den schlafenden Mann in einem Stall - samt Beute. Der polizeibekannte 38-Jährige erhalte mehrere Strafanzeigen.