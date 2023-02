Göttingen - Die Polizei hat einen mutmaßlichen Täter über ein Jahr nach einem Überfall gefasst. Der Verdächtige soll im Mai 2021 in Göttingen eine 53-jährige Frau auf einem Parkplatz niedergeschlagen haben - mutmaßlich aus sexuellen Motiven, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 37 Jahre alte Beschuldigte wurde am Mittwoch in seiner Wohnung in Göttingen festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Im Juli 2022 soll er zudem eine junge Frau bedrängt haben. Die Beamten schließen weitere Taten nicht aus und bitten Opfer, diese zu melden.

Nach dem Angriff 2021 hatte die Polizei mit einem Phantombild nach dem Mann gefahndet. Den Angaben nach führten unter anderem gesicherte Spuren sowie interne Hinweise die Ermittler letztlich auf die Spur des Göttingers. Er leistete bei seiner Festnahme keinen Widerstand.