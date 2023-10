Bremen - Nach der Tötung eines 53-Jährigen in Bremen-Gröpelingen hat die Polizei einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Der 35-Jährige wurde am Sonntagabend gefasst, als er zu Fuß auf der Autobahn 27 auf Höhe der Abfahrt Bremen-Nord unterwegs war, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zeugen hatten den Fußgänger über Notruf gemeldet. Die Kriminalpolizei hatte aufgrund ihrer Ermittlungen bereits nach dem Mann gefahndet.

Er soll am späten Samstagabend den 53-Jährigen so heftig niedergeschlagen haben, dass dieser an seinen schweren Kopfverletzungen starb. Ersten Erkenntnissen zufolge war es zwischen den beiden Männern aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Streit gekommen. Zeugen wurden auf den am Boden liegenden, blutenden Mann aufmerksam und alarmierten die Polizei. Trotz sofortiger Erster Hilfe der Einsatzkräfte erlag der Mann vor Ort seinen Verletzungen.