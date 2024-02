Hannover - Nach dem Raub eines Burgers in einem Schnellrestaurant im Hauptbahnhof in Hannover hat die Polizei einen 33 Jahre alten Mann festgenommen. Weil der Mann noch für weitere Straftaten verantwortlich sein soll, kam der Verdächtige auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach werden dem Mann auch schwere räuberische Erpressung, vorsätzliche Körperverletzung und Sachbeschädigung vorgeworfen.

Zunächst hatte der 33-Jährige nach Angaben der Polizei am Mittwoch in einem Schnellrestaurant zwei jüngere Männer mit einem Messer bedroht, die auf ihre Bestellung warteten. Der Verdächtige forderte ihre Bestellung. Als ein Restaurantmitarbeiter beim Servieren merkte, dass der 33-Jährige nicht der rechtmäßige Besteller war, hielt der Mitarbeiter das Tablett mit der Bestellung fest, wie die Polizei mitteilte. Der Mann schnappte sich daraufhin einen Burger vom Tablett und flüchtete.

Bundespolizisten stellten den mutmaßlichen Burger-Räuber wenig später an einem Gleis, wo er mit einem anderen Mann stritt. Der 33-Jährige soll dort zuvor den Mann zu Boden gestoßen und ihm ins Gesicht geschlagen haben. Er wurde leicht verletzt. Nach seiner Festnahme randalierte der 33-Jährige zudem in der Zelle einer Polizeiwache. Dabei wurde laut den Beamten ein Fenster beschädigt.