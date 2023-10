Barendorf - Vier Pferde sind bei Barendorf (Landkreis Lüneburg) aus ihrem Stall ausgebüxt und bis auf die mehrere Kilometer entfernte B216 gelaufen. Einsatzkräften der Polizei gelang es am Samstagvormittag, die freilaufenden Tiere auf eine umzäunte Weide zu führen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Wenig später meldete sich die Besitzerin, die sich dann um die wohlbehaltene Rückkehr der Pferde in ihren Heimatstall kümmerte.