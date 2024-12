Noch immer werden in Bremen zwei Männer gesucht, die aus dem Maßregelvollzug entkommen sind. Die Polizei warnt: Die beiden seien gewaltbereit und psychisch krank.

Bremen - Zwei aus dem Maßregelvollzug in Bremen entkommene Männer sind weiter auf der Flucht. Die Fahndung dauere an, sagte eine Polizeisprecherin. Die 24 und 28 Jahre alten Männer gelten den Angaben zufolge als äußerst gewaltbereit und psychisch krank. Es wird empfohlen, sich ihnen nicht zu nähern. Die Polizei bat um Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort. Die beiden flohen schon am Dienstag aus dem Maßregelvollzug der Forensischen Psychiatrie des Klinikums Bremen-Ost.

Der Begriff Maßregelvollzug bezeichnet die Unterbringung von Straftätern mit psychischer Erkrankung oder Suchterkrankung, die das Unrecht ihrer Tat nicht oder nur bedingt erkennen können und daher nicht oder nur vermindert schuldfähig sind. Ziel des Maßregelvollzugs ist es, die Bevölkerung zu schützen und zugleich eine Therapie der Patienten zu gewährleisten.