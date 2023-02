Hannover - Die Polizei in Hannover fahndet nach einem Betrüger-Trio, das mit einer gestohlenen Bankkarte in 23 Fällen Geld abgehoben oder in Geschäften Waren gekauft haben soll. Der Schaden beläuft sich auf 22.500 Euro, wie die Polizeidirektion Hannover am Mittwoch mitteilte.

Zu einem der mutmaßlichen Betrüger veröffentlichten die Beamten nun Fotos und baten die Bevölkerung um Mithilfe. Dieser Tatverdächtige wird laut der Polizei meist von einem zweiten Verdächtigen begleitet. Er soll etwa 1,75 Meter groß und auffallend hager sein. Zudem soll er oft eine gelbe Cap und eine blaue Jacke tragen. Zu dem dritten Täter gibt es keine Beschreibung.

Zu den Taten soll es seit Ende September vergangenen Jahres gekommen sein - davon sieben in Hannover, zwei in der Gemeinde Wedemark und zwölf weitere in den Landkreisen Vechta und Nienburg sowie in Frankfurt und Polen.