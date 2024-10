Berlin - Die Berliner Polizei hat einen Raser erwischt, der mehr als doppelt so schnell unterwegs war wie erlaubt. 127 Kilometer pro Stunde fuhr der Mann am Samstag auf dem Columbiadamm mit seinem Wagen, wie die Polizei auf der Plattform X mitteilte. Erlaubt waren dort demnach nur 50 Kilometer pro Stunde. Den Angaben zufolge erwarten ihn nun 1.600 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und drei Monate Fahrverbot.