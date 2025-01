Drei mutmaßliche Graffitisprayer sollen sich an einer abgestellten S-Bahn zu schaffen gemacht haben.

Berlin - Die Polizei hat am S-Bahnhof Tempelhof drei mutmaßliche Graffitisprayer festgenommen. Das Trio habe am Sonntagabend eine abgestellte S-Bahn beschmiert - vor den Augen von Zivilbeamten, teilte die Bundespolizei mit. Die Verdächtigen seien in unterschiedliche Richtungen geflohen.

Die Polizisten riefen Verstärkung. Ein 17-Jähriger, ein 18-Jähriger sowie ein 15-Jähriger seien festgenommen worden. Der 15-Jährige sei der Polizei wegen früherer Sprühereien bekannt. Die Einsatzkräfte hätten diverse Utensilien zum Sprayen sichergestellt. Die Polizei ermittele wegen Sachbeschädigung.