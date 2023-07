Ein Schild mit der Aufschrift „Polizei“ hängt an einem Polizeipräsidium.

Görlitz - Nach einer Schlägerei mit acht Verletzten vor einer Diskothek in Görlitz hat die Polizei eine eigene Ermittlungsgruppe gebildet. Die Beamten sollen das Geschehen in der Nacht zum Samstag nachvollziehen und weiter aufklären, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Gesucht würden Zeugen, Videos sowie weitere mögliche Geschädigte, die sich bisher nicht bei der Polizei gemeldet hatten. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen besonders schweren Landfriedensbruchs.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte eine Gruppe von bis zu 20 Männern zuerst Gäste der Diskothek beleidigt und dann Flaschen auf das Gebäude geworfen. Danach sollen Anwesende zerbrochene Flaschen aufgehoben und damit Menschen angegriffen haben. Acht Männer wurden verletzt, von denen drei zu den mutmaßlichen Auslösern der Schlägerei und fünf zu den Disco-Gästen gezählt wurden.

Gegen fünf Männer mit syrischer und türkischer Staatsangehörigkeit wurden Haftbefehle erlassen. Zwei davon wurden gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt, drei Männer im Alter von 19, 21 und 34 Jahren wurden in Justizvollzugsanstalten gebracht.