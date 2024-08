Landkreis Teltow-Fläming Polizei ermittelt wegen stinkender Substanz in Treppenflur

In Zossen rückt die Polizei wegen einer übelriechenden Substanz in einem Wohnhaus an. Die AfD spricht von einem Angriff auf einen Wahlkreismitarbeiter, dafür sieht die Polizei bisher keine Hinweise.