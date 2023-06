Gröditz - In der Gohrischheide hat es einen Brand im Ausmaß von etwa 150 Hektar gegeben. Es werde wegen Brandstiftung ermittelt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Brand brach demnach am Dienstagmittag aus und flammte nach der Löschung noch einmal auf. Derzeit beobachte die Feuerwehr die Fläche, hieß es. Bereits am Montag hatte es zwei Feuer in der Gohrischheide gegeben, zu denen die Polizei wegen Brandstiftung ermittelte.

Ein großes Feuer in der Gohrischheide an der sächsisch-brandenburgischen Landesgrenze hatte sich im Juni 2022 zum größten Waldbrand in Sachsen seit 30 Jahren entwickelt. Dabei entstand ein Millionenschaden. Auch damals wurde Brandstiftung vermutet.