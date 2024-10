Berlin - Nach dem Brand eines Hauses im Botanischen Volkspark in Berlin-Blankenfelde ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Das teilte eine Polizeisprecherin am Abend mit. Das unbewohnte, eingeschossige Gebäude brannte laut Feuerwehr am Morgen komplett ab. Feuerwehrleute löschten etwa drei Stunden lang die Flammen über eine Drehleiter. Sie konnten ein Übergreifen auf Bäume oder ein weiteres Gebäude verhindern. Menschen wurden nicht verletzt, wie es hieß.