Friesoythe - Der Austritt von giftigem Kohlenmonoxid ist die Ursache für den Tod eines Hausbewohners in Friesoythe (Landkreis Cloppenburg). Das ist das vorläufige Ergebnis der Obduktion des 37-Jährigen, der am Montag leblos in einem Mehrparteienhaus gefunden wurde, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Zehn weitere Hausbewohner hatten über Gesundheitsprobleme geklagt.

Eine Begutachtung des Heizungsraums unter anderem durch Expertinnen und Experten der Polizei und den Bezirksschornsteinfegermeister habe ergeben, dass das farb-, geruchs- und geschmacklose Gas aus der Ölheizungsanlage ausgetreten sei, hieß es. Der Grund für den Gasaustritt stand allerdings zunächst nicht fest und müsse noch ermittelt werden.

Kohlenmonoxid entsteht, wenn bei der Verbrennung von Brenn- und Treibstoffen zu wenig Sauerstoff zur Verfügung steht. In höheren Konzentrationen ist es giftig.