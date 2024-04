In einem Abstellraum eines Krankenhauses bricht Feuer aus. Mehr als 100 Menschen müssen in Sicherheit gebracht werden. Wie kam es zum Brand?

Salzwedel - Nach dem Brand im Altmarkklinikum in Salzwedel ermittelt die Polizei zu den Hintergründen. „Nach ersten Erkenntnissen kann eine Inbrandsetzung durch Fremdeinwirkung nicht ausgeschlossen werden“, hieß es am Montag in einer Mitteilung. Am Sonntag hatte es in einem Lagerraum einer Station gebrannt. Mitarbeiter bemerkten starken Rauch. 120 Patientinnen und Patienten mussten in Sicherheit gebracht werden. Zwei Mitarbeiter des Krankenhauses erlitten eine Rauchgasintoxikation. Der Gesamtschaden liegt laut Polizei im unteren sechsstelligen Bereich.

Der stationäre Versorgungsbetrieb war noch am Sonntag wieder aufgenommen worden. Am Montagmittag lief die Notfallversorgung wieder an, wie die Betreibergesellschaft Salus mitteilte.

Eine erste Sichtung des Schadens habe ergeben, dass die betroffene Station im Bereich der Allgemein- und Viszeralchirurgie voraussichtlich für mehrere Monate nicht nutzbar sein wird. Es sei mit ist mit umfassenden Instandsetzungsmaßnahmen und Erneuerungen unter anderem an den Elektro- und Lüftungsanlagen sowie an den Flur- und Deckenpanelen zu rechnen.