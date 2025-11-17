In der Landeshauptstadt gingen am Sonntag mehrere Menschen aufeinander los. Laut Zeugen waren dabei auch Waffen im Spiel. Was die Ermittler bislang wissen.

Magdeburg - In Magdeburg hat es eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen gegeben, bei der auch Stich- und Schlagwerkzeuge zum Einsatz gekommen sein sollen. Aus unbekannten Gründen hätten sich die Personen am Sonntagabend geschlagen und getreten, teilte die Polizei mit. Von Zeugen sei unter anderem eine Machete erkannt worden. Unklar sei bislang, ob jemand verletzt wurde, hieß es. Zuvor hatte die „Magdeburger Volksstimme“ berichtet.

Warum es zu der Auseinandersetzung kam, sei bislang ebenfalls unklar, erklärten die Beamten. Einsatzkräfte vor Ort hätten „diverse Tatmittel“ sichergestellt und „eine Vielzahl von Personalien aufgenommen“. Es seien auch Spurensuchhund eingesetzt worden. Nun werde unter anderem wegen schwerem Landfriedensbruch ermittelt, hieß es. Weitere Angaben machte die Polizei zu dem Vorfall vorerst nicht.