Betrunken, berauscht, ohne Erlaubnis unterwegs: Die Polizei hat bei Kontrollen in der Magdeburger Region mehrere Verstöße festgestellt. Womit müssen die Ertappten nun rechnen?

Magdeburg - Die Polizei hat am Wochenende Autofahrerinnen und Autofahrer auf ihre Verkehrstüchtigkeit geprüft. Auf den Autobahnen 2, 14 und 36 sowie auf den angrenzenden Landstraßen seien mehrere Personen kontrolliert worden, die gegen gesetzliche Vorgaben verstoßen haben, teilten die Beamten mit.

Vier Personen standen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, drei hatten Alkohol im Blut. Den Angaben nach waren sie im Alter zwischen 29 und 46 Jahren. Ein 45 Jahre alter Mann sei etwa mit 3,1 Promille unterwegs gewesen. Alle sieben Menschen durften nicht weiterfahren.

Außerdem kontrollierten die Beamten Menschen, die ohne Fahrerlaubnis fuhren oder nicht befugt waren das Auto, in dem sie fuhren, zu fahren. Insgesamt seien fünf Strafanzeigen und sechs Ordnungswidrigkeitsanzeigen gezählt worden. In allen Fällen habe die Polizei entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.