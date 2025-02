Polizisten nehmen in einem Haus in Bad Düben eine Anzeige auf. Als sie sich dort umsehen, entdecken sie unter anderem Hunderte Kilo Schwarzpulver.

Bad Düben - In einem Einfamilienhaus in Bad Düben (Landkreis Nordsachsen) hat die Polizei mehrere Hundert Kilo Schwarzpulver gefunden - und Feuerwerk, Waffen und Munition. Einsatzkräfte fanden das Arsenal zufällig, als sie am Sonntag eine Anzeige wegen einer anderen Sache aufnehmen wollten, wie die Behörde mitteilte. Schwarzpulver ist ein Sprengmittel, das hauptsächlich in Pyrotechnik verwendet wird.

Der 70 Jahre alte Bewohner des Hauses besitzt laut Polizei eine waffenrechtliche Erlaubnis sowie eine Sprengstofferlaubnis - allerdings nicht in dem Umfang. Da nicht alles sofort abtransportiert werden konnte, wurden die Doppel-Garage, der Keller und weitere Räume versiegelt und der Tatort bewacht. Gegen den Mann wird nun ermittelt.