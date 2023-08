Lugau - Unbekannte haben in Lugau (Erzgebirgskreis) mehrere Aufkleber mit verschiedenen politischen Botschaften in dem Ort verteilt und Rasierklingen darunter versteckt. Ein 20- und ein 42-Jähriger wurden beim Ablösen der Aufkleber leicht verletzt, wie die Polizei Chemnitz am Freitag mitteilte. Welche Aufdrucke genau auf den Stickern zu sehen waren, dazu äußerte sich die Polizei nicht. Ein Zeuge hatte die Beamten am Mittwochabend gerufen, weil er einen Aufkleber mit Rasierklingen an einem Verkehrszeichen gefunden hatte, hieß es. Am Donnerstag entdeckte die Polizei demnach weitere präparierte Sticker im Stadtpark. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und illegaler Plakatierung.