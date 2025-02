Vor dem Bielefelder Landgericht fallen Schüsse, es gibt Verletzte und eine Festnahme. Doch der Einsatz ist auch Stunden danach noch in vollem Gange. Was hinter den Absperrungen geschieht, ist unklar.

Polizei-Einsatz nach Schüssen in Bielefeld dauert an

Bielefeld - Nach den Schüssen nahe dem Landgericht in Bielefeld sind in der Nähe des Tatorts zahlreiche schwer bewaffnete Kräfte der Polizei vor Ort. Mehrere Nebenstraßen sowie die mehrspurige Straße am Tatort sind gesperrt. In einem abgesperrten Bereich sammeln sich nach Angaben eines dpa-Reporters weitere mit Maschinenpistolen bewaffnete Polizisten mit Helm. Spekulationen, wonach sich dort ein weiterer Tatverdächtiger aufhalten könnte, bestätigte die Polizei auf Anfrage nicht. Der Polizeieinsatz dauere aber an.