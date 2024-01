St. Leon-Rot - Bei einer Gewalttat in einer Schule in St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) ist nach Angaben der Polizei eine Frau geschädigt worden. Nach derzeitigem Stand werde von einer Beziehungstat ausgegangen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Schülerinnen und Schüler würden an einer Sammelstelle betreut. Eine Gefahr für die Kinder und Jugendlichen sowie für weitere Personen bestehe nach aktuellen Erkenntnissen nicht. Rettungskräfte sowie ein Hubschrauber seien im Einsatz. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sind Notfallseelsorger, 15 bis 20 Polizeifahrzeuge und Kriminalpolizei sowie Feuerwehr vor Ort. Weitere Informationen waren zunächst nicht bekannt.