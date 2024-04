Hannover - Der Boom der E-Bikes zieht immer häufiger Fahrraddiebe an. Zwischen 2019 und 2023 habe sich die Fallzahl der gestohlenen elektrisch angetriebenen Räder in Niedersachsen von einer niedrigen auf eine mittlere vierstellige Zahl verdoppelt, teilte das Landeskriminalamt am Donnerstag mit. Die Schadenssumme der Fahrraddiebstähle lag demnach im vergangenen Jahr bei rund 32 Millionen Euro - 2019 waren es etwa 16,5 Millionen Euro. „Ganz vermeiden kann man Fahrraddiebstahl nicht“, sagte der Leiter der neuen landesweiten Kampagne „Protect your Bike“, Kriminaloberkommissar Dennis Mroz. Die Kampagne solle aber dabei helfen, die Räder künftig besser zu sichern.

Bundesweit gebe es rund 84 Millionen Fahrräder - darunter etwa 11 Millionen E-Bikes, sagte Mroz. Die Fälle von Fahrraddiebstahl summierten sich in Deutschland auf 260.000 bis 300.000 im Jahr. „Fahrräder werden hochwertiger“, sagte er. Der durchschnittliche Anschaffungspreis für ein E-Bike liege bei etwa 3000 Euro. Die Besitzer sollten daher „großen Wert auf Diebstahlschutz legen“, die Räder sollten an- und nicht nur abgeschlossen werden und zwar mit mindestens zwei verschiedenen Schlössern. Auch akustische Alarmsysteme könnten helfen.