Zwickau - Bei Durchsuchungen in drei Städten im Vogtland hat die Polizei hochwertige Gegenstände aus Einbrüchen sichergestellt. Wie die Polizeidirektion Zwickau am Freitag mitteilte, durchsuchten die Beamten am Donnerstagmorgen sieben Wohnungen in Adorf, Oelsnitz und Markneukirchen. Fünf Männer werden verdächtigt, im Oktober vergangenen Jahres in ein Wohnhaus in Adorf eingebrochen zu sein. Gegen die drei 37-Jährigen, einen 39- und einen 52-Jährigen wird wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt.

Die Beamten waren den Verdächtigen auf die Spur gekommen, nachdem sie in der Nähe des Wohnhauses, in das eingebrochen worden war, ein Tatwerkzeug mit DNA-Spuren fanden, die sie zuordnen konnten. Neben den Wertgegenständen, die nachweislich aus jenem Haus stammten, fanden die Beamten bei den Durchsuchungen weitere Dinge, die möglicherweise bei weiteren Einbrüchen im vogtländischen Oberland oder dem Stadtbereich von Plauen gestohlen worden sind. Dazu müsse jedoch noch ermittelt werden, hieß es.