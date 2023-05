Bramsche - Die Polizei hat am Mittwoch eine Durchsuchung in einem von Klimaaktivisten besetzten Waldstück bei Bramsche (Landkreis Osnabrück) gestartet. Der Anlass seien mehrere Straftaten im Umfeld des Camps, sagte eine Polizeisprecherin. Es bestehe der Verdacht, dass noch nicht genau bekannte Bewohner des Camps für diese Straftaten verantwortlich seien. Daher wolle die Polizei auf Antrag der Staatsanwaltschaft nach Diebesgut und Beweismitteln suchen sowie Tatverdächtige identifizieren. Die Polizei habe ungefähr zehn Campbewohner in dem Waldstück angetroffen.

Die Staatsanwaltschaft wirft den Menschen unter anderem vor, Jagdhochsitze beschädigt oder zerstört zu haben und unberechtigt Bäume gefällt und anschließend im Camp verbaut zu haben.

Die Polizei verdächtigt die Klimaaktivisten auch einer Brandstiftung an einem Radlader, der einer Firma gehörte, die eine Tongrube gewerblich nutzt. Bei dem Vorfall Mitte März brannte das Baufahrzeug aus, der Sachschaden beträgt rund 65.000 Euro.

„Es geht nicht darum, das Camp aufzulösen“, sagte die Sprecherin. Daher solle zunächst mit den Klimaaktivisten gesprochen werden. Die Polizei hoffe, dass sich die Campbewohner kooperativ verhalten. „Wir haben nichts dagegen, dass sie sich im Wald aufhalten“, sagte die Sprecherin. Es gehe um die Verfolgung von Straftaten. Das bereitstehende Höheninterventionsteam der Polizei sei zunächst nicht zum Einsatz gekommen. Zunächst solle auf Gespräche gesetzt werden.

Seit Anfang Februar halten Klimaaktivisten das Waldstück bei Bramsche besetzt. Sie wollen damit gegen den geplanten Bau der Autobahn 33 Nord protestieren, mit dem die aus Ostwestfalen kommende A33 um den Nordosten Osnabrücks herum zur A1 verlängert werden soll.

Das Camp befinde sich in einem öffentlichen Waldstück, nicht in einem Privatwald, betonte die Polizeisprecherin. Ende März gab es bereits einen Polizeieinsatz, weil einige Campbewohner und -bewohnerinnen sich in einem benachbarten Privatwald aufhielten. Damals seien die Menschen den Aufforderungen der Polizei nur unzureichend nachgekommen, hieß es. Polizei und Mitarbeiter der Stadt Bramsche beseitigten eine Befestigung aus Holzstämmen und Astwerk von dem Privatgrundstück.