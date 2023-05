Liebenburg - Die Polizei ist am Dienstag in Liebenburg (Landkreis Goslar) gegen mutmaßliche Betreiber einer Marihuana-Plantage vorgegangen. Mehrere Hundert Beamte seien an der Durchsuchung eines größeren Anwesens beteiligt, wie die Polizei Goslar am Morgen mitteilte. Die Plantage befindet sich in einem Gebäude in einem Gewerbegebiet.

Es hatte Hinweise aus der Bevölkerung darauf gegeben, dass dort in größeren Mengen Marihuana-Pflanzen aufgezogen würden. Zu demselben Ermittlungskomplex gab es am Dienstag auch in der Gemeinde Remlingen-Semmenstedt im Landkreis Wolfenbüttel eine größere Durchsuchung, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft bestätigte.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln. Genauere Angaben zum Ergebnis der Durchsuchung machten die Polizei und die Strafverfolgungsbehörde zunächst nicht.