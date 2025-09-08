Polizisten aus Schleswig-Holstein und Niedersachsen gehen in Kiel an Bord eines Frachtschiffs. Zum Grund der Durchsuchung gibt es zunächst keine Angaben.

Kiel - Polizisten aus Schleswig-Holstein und Niedersachsen haben ein Frachtschiff in der Schleuse des Nord-Ostsee-Kanals in Kiel durchsucht. Nach Angaben des Landeskriminalamts diente der länderübergreifende Einsatz am Sonntag der Gefahrenabwehr. Außerdem gebe es ein Ermittlungsverfahren. Nähere Angaben machte eine Sprecherin zunächst nicht. Zuerst berichteten die „Kieler Nachrichten“.