Die Polizei bittet unter anderem zur Explosion in der Vorbergstraße in Schöneberg um Zeugenhinweise.

Berlin - Die Polizei sucht in Zusammenhang mit der folgenreichen Silvesterböllerei in Berlin nach Zeugen. Dafür richteten die Beamten ein Hinweisportal im Netz ein. Man bitte „um Mithilfe zu den Vorfällen in der Silvesternacht“, teilte die Polizei mit - also mögliche Videoaufnahmen sowie Angaben zum Täter oder der Tat.

Konkret geht es um die Explosion einer Kugelbombe, bei der ein Kind lebensgefährlich verletzt wurde, und zwei weitere Fälle.

Bei dem Vorfall mit der Kugelbombe in der Silvesternacht gegen 0.30 Uhr in Berlin-Tegel wurden acht Menschen verletzt. Ein siebenjähriger Junge wurde lebensgefährlich verletzt und musste notoperiert werden. Er wird nach Polizeiangaben intensivmedizinisch behandelt.

Bei einem anderen Vorfall auf der Prenzlauer Allee wurde ein Polizeibeamter schwer am Bein verletzt, nachdem Unbekannte „einen pyrotechnischen Gegenstand“ auf Polizisten geschossen hatten. Der dritte Fall betrifft eine Explosion in der Vorbergstraße, durch dessen Wucht Häuserfassaden und Autos schwer beschädigt wurden. Viele Fensterscheiben gingen zu Bruch. 36 Wohnungen waren nach Angaben der Feuerwehr zwischenzeitlich unbewohnbar, mehrere Menschen wurden verletzt.