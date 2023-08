Buchholz in der Nordheide - Die Polizei hat bei Durchsuchungen in Niedersachsen und Hamburg mehr als fünf Kilogramm Marihuana und etwa ein halbes Kilogramm Kokain beschlagnahmt. Rund 250 Beamte, darunter auch Spezialeinheiten, durchsuchten am Sonntag Wohnungen und weitere Räumlichkeiten von mutmaßlichen Drogenhändlern, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Die meisten der 28 durchsuchten Objekte lagen im Landkreis Harburg. Einsätze gab es auch in den Landkreisen Rotenburg (Wümme), Heidekreis und Göttingen und in dem Bundesland Hamburg. Zusätzlich zu den Drogen beschlagnahmte die Polizei den Angaben nach zwei Waffen, Munition, fünf Autos und rund 150.000 Euro. Zwei Männer wurden vorläufig festgenommen.

Die Durchsuchungen waren Teil eines Verfahrens wegen bandenmäßigen Drogenhandels. Das Verfahren richtet sich gegen 21 Beschuldigte im Alter zwischen 22 und 40 Jahren. Es ermittelt die Staatsanwaltschaft Stade.