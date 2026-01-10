Hammer, Sichel und Parolen: Die Polizei spricht von „Schmierereien“ an mehreren Gebäuden und am S-Bahnhof Lichtenberg. Der Staatsschutz ermittelt.

Die Polizei spricht davon, dass die größte Schmiererei 15 Meter mal ein Meter groß war. (Symbolbild)

Berlin - Unbekannte haben der Polizei zufolge in Lichtenberg mehrere Fassaden und den S-Bahnhof Lichtenberg mit kommunistischen Symbolen und Parolen beschmiert. Wie die Polizei mitteilte, handelte es sich um zwei Gebäude an der Gudrunstraße und drei an der Frankfurter Allee.

Nach Angaben der Polizei waren zum Beispiel die Symbole Hammer und Sichel angebracht. „Die Schmierereien waren allesamt mehrere Meter groß, wobei die Größte ein Ausmaß von ungefähr 15 m x 1 m hatte“, teilte die Polizei mit. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt ermittelt.