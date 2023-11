Hannover - Nach einer Raubserie im Raum Hannover hat die Polizei einen 45 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen. Der Mann sei bereits Ende Oktober festgenommen worden, mittlerweile sitze er in Untersuchungshaft, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in Hannover am Dienstag mit. Er soll in dem Zeitraum zwischen dem 20. Juni und dem 8. Oktober in mindestens fünf Fällen ältere Menschen mit Gewalt beraubt haben, dabei soll er es vor allem auf Halsketten abgesehen haben. Derzeit prüft die Polizei den Angaben zufolge einen Zusammenhang mit acht weiteren, ähnlich gelagerten Fällen.

In all diesen Fällen stellten die Ermittler eine Gemeinsamkeit fest, wie die Behörden mitteilten. Denn zum Raubüberfall kam es in allen Fällen, nachdem ältere Menschen die Treppenhäuser zu ihren Wohnungen in Mehrfamilienhäusern betreten hatten. Unmittelbar vor dem Betreten der Wohnungen oder auch während des Öffnens der Wohnungstüren wurden den Opfern die Halsketten gewaltsam abgerissen. In einem Fall im Oktober benutzte der mutmaßliche Täter einen Reizstoff. Der Gesamtschaden ist den Angaben zufolge vierstellig.

Umfangreiche Ermittlungen hätten die Beamten schließlich zu dem 45-Jährigen geführt, der „bereits erheblich polizeilich in Erscheinung getreten“ sei, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Das Amtsgericht Hannover erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen Raubes beziehungsweise schweren Raubes in fünf Fällen.