Leer - Die Polizei hat in Leer ein illegales Autorennen mit bis zu Tempo 150 beendet. Am frühen Freitagmorgen seien Streifenwagenbesatzungen zwei Autos aufgefallen, die deutlich zu schnell fuhren, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Polizeibeamten nahmen die Verfolgung auf. Nur wegen des geringen Verkehrsaufkommens zu der Zeit seien keine Unbeteiligten gefährdet worden - und es sei angesichts der rücksichtslosen Fahrweise reiner Zufall, dass die beiden Wagen nicht von der Straße abkamen.

Einer der Wagen wurde von einer 18-Jährigen aus Leer gefahren, die mit einer 16 Jahre alten Beifahrerin unterwegs war. Im zweiten Auto saß ein 21 Jahre alter Fahrer aus Hannover, mit ihm im Wagen saßen zwei 17-Jährige und ein 18-Jähriger. Betäubungsmittel- oder Alkoholeinfluss konnten nicht festgestellt werden. Die Polizei leitete Strafverfahren gegen die Fahrer ein und beschlagnahmte die Führerscheine.