Die Polizei hat eine private Geburtstagsfeier aufgelöst, die nicht mehr unter Kontrolle war (Symbolbild).

Petershagen - Die Geburtstagsparty einer 16-Jährigen in Petershagen/Eggersdorf (Landkreis Märkisch-Oderland) ist so aus dem Ruder gelaufen, dass die Polizei sie auflöste. Zeitweise seien rund 120 Menschen auf dem Grundstück gewesen, weil viele ungeladene Gäste am Samstagabend dorthin gekommen seien, teilte die Polizei mit. Die Eltern des Mädchens waren zu dem Zeitpunkt im Urlaub.

Als unerwünschte Besucher das Gelände nicht verließen, wurde die Polizei gerufen. Daraus wurde ein größerer Einsatz: Mehr als 20 Kräfte aus Märkisch-Oderland und Umgebung sowie von der Bundespolizei waren demnach nötig, um die große Zahl an Gästen dazu zu bringen, die Party zu verlassen und die Situation zu beruhigen.

Der Einsatz dauerte nach Angaben eines Sprechers von der ersten Meldung bis zur Beendigung der Feier mehrere Stunden. Einige Gäste seien von den Beamten in der Bahn begleitet worden, damit sie nicht zurückkehrten.