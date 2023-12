Berlin - Ein Polizist in Zivil soll in Berlin-Kreuzberg von einer Gruppe Jugendlicher bedroht worden sein. Nach ersten Erkenntnissen zückte dabei ein 18-Jähriger auch ein Klappmesser, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Beamte habe sich daraufhin als Polizist zu erkennen gegeben und seine Dienstwaffe gezogen. Die jungen Männer im Alter von 16 bis 19 Jahren seien daraufhin geflüchtet. Sie seien jedoch wenig später in der Umgebung festgenommen worden. Inzwischen sind sie laut Polizei wieder auf freiem Fuß, gegen sie werde aber weiter ermittelt.

Nach Angaben der Polizei spielte sich der Vorfall in der Nacht zum Samstag gegen 1.30 Uhr am U-Bahnhof Moritzplatz ab. Der Polizist in Zivil sei dort wegen eines möglichen Drogendelikts im Einsatz gewesen. Dabei sei er von der vierköpfigen Gruppe aggressiv angesprochen worden.