Hannover/Bremen - Für mehr Sicherheit im Straßenverkehr will die Polizei in Bremen und Niedersachsen in dieser Woche insbesondere abgelenkte Verkehrsteilnehmer in den Blick nehmen. Die Polizeien der beiden Bundesländer beteiligen sich an der länderübergreifenden Kontrollwoche „Ablenkung im Straßenverkehr - Focus on the Road“, wie das Innenministerium in Hannover und die Polizei in Bremen auf Anfrage mitteilten. Im Rahmen der Kontrollwoche sind bis zum Sonntag etwa Schwerpunktkontrollen geplant. Hinter der Aktion steht das europäische Verkehrspolizei-Netzwerk „Roadpol“.

Ablenkung sei eine der Hauptunfallursachen im Straßenverkehr, teilte eine Sprecherin des niedersächsischen Innenministeriums mit. Dazu zählten etwa Autofahrer, die durch Tippen am Handy abgelenkt seien, oder Fußgänger und Radfahrer mit Kopfhörern auf den Ohren. Durch solche Ablenkungen komme es oft zu gefährlichen Verkehrssituationen - oder sie würden dadurch von Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern zu spät erkannt, hieß es am Montag.

Nach Angaben des Innenministeriums in Hannover sind landesweit von den Polizeidienststellen eine Vielzahl von Schwerpunktkontrollen in Städten und im ländlichen Raum sowie auf Autobahnen geplant. Auch die Polizei in Bremen will sich an der Kontrollwoche beteiligen. Wie ein Sprecher mitteilte, wird es dort Kontrollen im Rahmen der alltäglichen Polizeiarbeit und auch Schwerpunktkontrollen geben.